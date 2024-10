Via alla sagra senza bovini: "Ma sarà comunque festa"

Cavalli e animali da cortile nella piazza "orfana", per la prima volta dopo decenni, della "classica" e storica “Mostra del Bestiame”. E poi macchine agricole storiche, stand di prodotti a chilometro zero, pane e salamella e, in rigorosa versione streaming, il gioco "Indovina il peso del bue". Le limitazioni per il contenimento del virus Blue Tongue lasciano in stalla bovini e suini e dimezzano la pagina zootecnica della "Festa del Paese" numero 221. Ma non dimezzano la sagra e nemmeno il calendario, ricco, per tutto il fine settimana, e sino a lunedì, di iniziative. "Sapevamo già da settimane - così l’assessore alla Cultura Carlo Maderna - che avremmo dovuto fare di necessità virtù, Il virus c’è, le prescrizioni anche, ci adeguiamo.

Ma non mancheranno richiami alla nostra tradizione e la nostra piazza sarà più animata che mai". Il fine settimana di fiera si apre oggi, con una mostra collettiva del Gruppo Artistico inzaghese, il mercatino dei ragazzi, una sfilata di moda etica e sostenibile e stasera alle 21 in piazza Maggiore, il Palio delle Contrade, quest’anno ribattezzato Olimpiadi delle Contrade, e seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico. A seguire musica e ballo con I Doctor Beat. Domani, domenica, la giornata non stop: fiera del commercio ed esposizione di moto, prove di arrampicata e corse con lo scooter, un primo appuntamento in diretta con "Indovina il peso del bue". Fra le mostre, una di bonsai a Palazzo Moneta. Nel programma della giornata anche un momento sportivo con il Basket Forze Vive, un’esibizione di danza e prove e lezioni di skate. Lunedì scuole chiuse e piazza aperta: dalle 9 la Fiera del Commercio, del bestiame (esclusi ruminanti e bovini) e delle macchine agricole. Cibo e tradizione gli ingredienti di una lunghissima mattinata, resa più pittoresca dall’evento "Curtil in festa": nei vecchi cortili aperti e addobbati sarà possibile degustare prodotti tipici e bere un bicchiere di vino. La sagra si concluderà ufficialmente la sera con il tradizionale concerto della Banda di Santa Cecilia.

Eventi "post fiera" faranno compagnia agli inzaghesi anche nel corso della prossima settimana. Giovedì 17 alle 21 si terrà al De Andrè una serata amarcord sulla vecchia Inzago a cura della Pro loco.

Il 18 una serata conclusiva con premiazioni dei tornei. Domenica 20 è in calendario alle 15, sul palco del teatro Il Giglio, uno spettacolo di teatro dialettale a cura della compagnia amatoriale "I batacc d’Insac".