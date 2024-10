"Vi racconto la dipendenza dalla droga"

Le difficoltà dell’adolescenza e della vita, gli amici o l’emarginazione, la famiglia, la scuola, le scelte, giuste e “sbagliate“, tutte fette nella “Torta della vita“: "La mia, a un certo punto, ruotava attorno alle dipendenze. Sta a voi costruire la vostra: e scegliere di cosa riempirla". Obiettivo prevenzione, e prima giornata alle scuole medie di progetto “We free“ con i ragazzi della comunità di San Patrignano. In cattedra il testimonial Diego, ex ospite della comunità, in platea le classi seconde, che hanno partecipato a un workshop interattivo. Un nuovo incontro è previsto per oggi. Domani, invece, il progetto diventa spettacolo al teatro Il Giglio, spettatori e ospiti i ragazzi dell’istituto superiore Bellisario. “We free“ è il progetto di punta fra i molti inseriti nel piano di diritto allo studio di quest’anno, presentato e approvato nell’ultimo consiglio comunale. "La prevenzione rimane in cima alla lista delle nostre priorità – dice l’assessora alla scuola Sabrina Cagnardi, ieri a scuola con il vicesindaco Carlo Maderna –. Il percorso è interattivo e a tratti forte: ma crediamo efficace". Non solo prevenzione delle tossicodipendenze nel piano, dove sono inseriti percorsi sulla memoria, l’ambiente, l’educazione stradale, l’inclusione.

Nel vivo in queste settimane anche un’attività contro la violenza sulle donne: le scolaresche , a rotazione, stanno visitando la scultura “Omaggio a Ilenia“ (posizionata ancora per qualche giorno nel giardino della Banca di Credito cooperativo in piazza Maggiore), opera itinerante dell’artista brianzolo Alessandro Galanti ispirata alla tragica fine della ventinovenne trentina Ilenia Graziola, uccisa nel 2008 dal fidanzato. M.A.