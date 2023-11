Variante ex Nokia, c’è la quadra. Gli oneri da 6 a 8 milioni di euro. Salva l’operazione caserma

Una "restituzione" di terreni e antenne all’operatore e in cambio una sostanziosa iniezione agli oneri di urbanizzazione: variante ex Nokia convenzione numero 4, gli oneri passano da 6 a 8 milioni di euro. Salva l’operazione nuova Tenenza della Guardia di finanza a Sant’Agata, "ora via ai lavori". Il maxi progetto, al pari del secondo finanziato su carta dagli oneri del piano di recupero, era al palo da oltre un anno per aumento costi e rincaro materiali. La modifica alla convenzione fra il Comune e gli operatori al lavoro sull’area dismessa (Prologis Italy IX S.r.l) è già scritta e da ieri pubblicata. Nei giorni scorsi una delibera di giunta aveva inoltre, a conclusione della lunga trattativa e dell’iter, affidato un incarico professionale per un affiancamento al Responsabile Unico del Procedimento. Il nuovo negoziato con l’operatore aveva, come primo obiettivo, quello di ottenere il rimpolpo dei sei milioni di euro, già destinati a sede della Guardia di finanza a Sant’Agata e rifacimento dell’area del municipio.

Nell’ultimo anno la constatazione della coperta corta, causa rincaro generalizzato materiali e aumento prezzi delle grandi opere. Il nuovo schema basa ovviamente su un "do ut des". All’operatore saranno restituiti dei terreni dell’area su cui insistono due antenne, precedentemente ceduti al Comune. "Un passaggio da capire bene - così Elisa Balconi -. La nuova finanziaria ha stabilito che il canone da 45mila euro annui per i terreni con ripetitore possa essere introitato solo da privati, come Comune avremmo invece introitato solo 600 euro annui. Di qui la scelta di “retrocederli”, a fronte dell’aumento di oneri in denaro, funzionale alle nostre esigenze attuali". Il progetto della sede della Guardia di finanza aveva già avuto nei mesi scorsi l’ok ministeriale. La gara? "Questione ormai di poco".