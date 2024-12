Una “babycar“ per i piccoli ricoverati al Predabissi

In reparto come in pista, per lasciarsi alle spalle la paura e trasformare visite, analisi e controlli in avventure divertenti. Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Mediglia Giovanni Fabiano, il vicesindaco Alessandro Bonfanti e il comandante della polizia locale Roberto Cilano, insieme al presidente della sezione locale dell’Avis Vittorio Cesaro, travestito per l’occasione da Babbo Natale, hanno donato al reparto di pediatria dell’ospedale Predabissi una babycar (nella foto), ossia una macchinina elettrica con radiocomando, pensata per allietare le giornate dei bambini costretti a sottoporsi a interventi e terapie. Soddisfazione per il dono in arrivo da Mediglia è stata espressa da Roberta Labanca, direttore generale dell’Asst Melegnano Martesana, e dal primario di pediatria Paola Bruni.