Un piccolo grande libro con i pensieri e i disegni dei bambini in epoca Covid

di Davide Falco

"I nostri libretti per beneficenza". È questa l’iniziativa organizzata da alcuni studenti della quinta elementare della scuola Italo Calvino di Novate. Durante il periodo del Covid, Luigi ha pensato di coinvolgere i suoi compagni di classe nella scrittura di pensieri e realizzazione di disegni che esprimessero il loro stato d’animo in quei difficili giorni. Momenti in cui i bambini non potevano vedersi e giocare insieme come avrebbero voluto. Dal materiale raccolto, più abbondante rispetto alle aspettative, è nata poi l’idea di mettere insieme i fogli per realizzare un libretto, con uno scopo da definire. Nelle scorse settimane Luigi e sua madre Laura, dopo avere valutato un po’ di possibilità, hanno scelto di collaborare con l’associazione mondodisabile.it di Novate, pensando a un progetto. I bambini hanno deciso di distribuire il loro libretto e dare i ricavati per beneficienza. Così ieri mattina in piazza della Chiesa, davanti al panificio Il Fornaio della piazza, gli autori del libro hanno fatto un vero e proprio “firma copie“ consegnando a chi ha voluto supportare l’iniziativa il libretto in cambio di offerte libere. I fondi raccolti serviranno per contribuire alla realizzazione del terzo ciclo di pet therapy ai ragazzi del Centro diurno disabili di Novate. Gli ospiti del centro stanno traendo evidenti risultati grazie al corso dell’educatrice Rosalba con il labrador Ettore.

Durante la mattinata di ieri, per pura casualità è passata dalla piazza la squadra femminile di pallavolo di serie B del Cagliari, in trasferta per una partita contro Novate. Le ragazze hanno accettato volentieri di posare insieme ai giovani scrittori, rallegrando ancora di più il momento di festa.