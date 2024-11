Un messaggio d’amore sul nuovo ponte

Un messaggio d’amore contro la violenza da appendere al nuovo ponticello del Parco di Masate: il Comune invita ragazzi e adulti a scrivere il proprio e a condividerlo con tutti. "Per educare al rispetto è necessario lavorare fin dall’infanzia su relazioni positive e paritarie – spiega l’Amministrazione -. Un modo di stimolare i nostri figli all’affettività è chiedere un loro contributo che sappia condannare e riconoscere la sopraffazione". Così da ieri dopo il taglio del nastro dell’opera sono arrivati i primi pensieri. Un’iniziativa che punta sulla prevenzione alla luce di soprusi in crescita anche sul territorio. I numeri certificano un’emergenza. Ma dicono anche che sempre più donne conoscono la Rete antiviolenza Viola delle città, la contattano, scelgono di affidarsi. Nei primi nove mesi del 2024 le richieste d’aiuto ricevute dagli sportelli dell’Adda-Martesana sono state 210, in tutto il 2023 erano state 212. Il grosso sono donne fra i 30 e i 50 anni, ma sono in aumento (16%) le ragazze fra i i 18 e i 29 anni.

Bar.Cal.