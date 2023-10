Un filo unisce le donne. Dall’Istituto dei Tumori al carcere di Vigevano

Oggi dalle 12 alle 19, nello spazio di ChiAmaMilano in via Laghetto 2, l’associazione Go5-per mano con le donne, nata nel 2017 all’Istituto dei tumori, porta le creazioni realizzate con tessuti e filati donati da benefattori. Al progetto "Il filo che unisce le donne", il cui ricavato finanzia progetti come il Filo di Arianna e altre iniziative di supporto alle pazienti oncologiche, hanno collaborato le detenute del reparto di alta sicurezza del carcere di Vigevano, volontarie kenyote e altre legate ai gruppi Lana di miele e Sciure di Sciesa.