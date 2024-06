Un esperto per 35mila disegni

Il Civico Gabinetto dei Disegni del Comune conserva un patrimonio di circa 35 mila opere, in buona parte precedenti il XIX secolo. Per quanto riguarda gli spazi espositivi, all’interno del Castello Sforzesco il Civico Gabinetto dei Disegni condivide con la Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli” gli ambienti denominati “Salette della Grafica”, dove a rotazione vengono esposte selezioni di opere su carta che, per la loro fragilissima natura, vengono normalmente conservate all’interno di armadi e cassettiere entro depositi a microclima controllato e sono rese accessibili al solo pubblico di specialisti che ne facciano richiesta.

Allo scopo di proseguire nelle attività di valorizzazione di nuclei collezionistici antichi, in linea con l’iniziativa del 2022, “I disegni del Principe. La collezione di Alberico XII Barbiano di Belgioioso al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco“, il Comune è alla ricerca di un professionista storico dell’arte esterno all’amministrazione per lo svolgimento delle attività di inventariazione, redazione dei testi e supporto alla elaborazione di un percorso espositivo temporaneo finalizzato alla valorizzazione delle collezioni del Civico Gabinetto dei Disegni.

L’avviso pubblico resterà sul sito del Comune per la durata di quindici giorni, indicativamente da domani al 24 giugno.

M.Min.