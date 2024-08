Un campo di rugby al centro Scirea

Avviati i lavori per il nuovo campo da rugby al centro Scirea: oltre 340mila euro investiti dal Comune per realizzare un manto erboso adatto alla disciplina della palla ovale (ma anche per il calcio).

Dopo lo stop dei lavori che erano previsti per riqualificare il campo di via Scarlatti, il Comune ha deciso di concentrare l’intervento in un altro luogo, per consentire a bambini e ragazzi di praticare il proprio sport preferito. Alla fine del 2022, infatti, un verbale di Arpa ha decretato l’impossibilità di procedere con i lavori sul terreno, a causa dell’amianto trovato in seguito a un sopralluogo tecnico. L’area, oggetto probabilmente di scarichi abusivi e movimenti terra negli anni passati, è stata messa in sicurezza ma, almeno per ora, è impossibile procedere con interventi.

Al termine delle procedure burocratiche, già avviate dal Comune, l’area verde sarà bonificata e riqualificata per ospitare un nuovo progetto. Ora, quindi, ci si concentra sul campo Scirea dove gli iscritti al Rugby Buccinasco, associazione nata proprio per valorizzare questa disciplina e farla conoscere a bambini e ragazzi, potranno finalmente allenarsi e disputare le partite contro altre squadre.

"Come amministrazione comunale abbiamo sempre investito nello sport, sostenendo le associazioni, creando e ristrutturando gli impianti esistenti - spiega il primo cittadino di Buccinasco Rino Pruiti -. Il Rugby Buccinasco stava per ricevere un nuovo campo di gioco all’interno del parco Scarlatti: purtroppo è emersa la necessità di una bonifica del terreno che costerà circa 600mila euro. Il progetto e l’appalto sono allo studio, entro fine anno tutto sarà a posto. Abbiamo quindi optato - conclude il primo cittadino - per una scelta diversa all’interno del Centro Sportivo Scirea, ristrutturando un campo in erba che, da ottobre, potrà ospitare sia il calcio che il rugby: una decisione certo onerosa ma necessaria per dare un futuro sportivo a molti giovani attraverso la pratica sportiva, decisiva per la crescita fisica e umana delle nostre ragazze e ragazzi".

