Ultimi posti disponibili per il “campus invernale“

Boom di iscrizioni per il servizio “Vacanze con noi”, un progetto che risponde alle esigenze delle famiglie con genitori che lavorano. A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, il campus invernale dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria ha riscosso grande interesse. Il servizio proposto dall’amministrazione, in collaborazione con la cooperativa “Il Melograno” è un aiuto ai genitori lavoratori che non sanno a chi affidare i figli nei giorni di chiusura delle scuole per le festività natalizie.

Molti posti sono già esauriti, ne rimangono alcuni per i giorni 27, 28 e 29 dicembre. Le famiglie interessate devono inviare la domanda al più presto: le disponibilità sono poche. Il campus invernale si svolge nella scuola primaria Primo Maggio, dalle 7.30 alle 18. I bambini possono seguire le attività proposte dalla cooperativa: giochi, laboratori creativi, attività motoria, sportiva, ricreativa e di animazione. "Un servizio pensato per dare una mano ai genitori che lavorano e che non hanno una rete parentale a cui affidare i figli – commenta il sindaco Rino Pruiti –. In questo modo, cerchiamo di aiutare le famiglie nel conciliare il tempo di vita familiare e lavorativa. Il boom di iscrizioni segnala che il servizio è utile e richiesto". Il campus è rivolto solo a chi lavora nel periodo natalizio. Il costo è di 13 euro al giorno cui aggiungere l’eventuale costo del pasto, calcolato in base alla fascia Isee. Fra.Gri.