Ufficio postale di Gorgonzola. Dopo mesi di pesanti disagi sportelli riaperti il 18 dicembre

Le tribolazioni sono quasi finite, riapertura a metà dicembre per l’ufficio postale di Gorgonzola. E’ uno dei più grandi e di riferimento d’area, ed è chiuso dallo scorso luglio, quando la tromba d’aria aveva provocato un danno importante alla copertura, allagamento e altri danni. In questi mesi la struttura è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione e di rifacimento totale del manto impermeabile in copertura. Nessuna notizia certa sulla riapertura sino all’altro giorno, quando in Comune è stata notificata la data: 18 dicembre. Sino ad allora, naturalmente, rimarrà in funzione l’ufficio postale mobile, aperto ed entrato in funzione in agosto, ma disponibile solo in orari ridotti e per alcuni servizi. Fino a riapertura dell’ufficio centrale la cittadinanza resta invitata a rivolgersi all’ufficio di Cernusco sul Naviglio per pensioni e corrispondenza in giacenza, e in qualsiasi altro ufficio postale della zona per tutte le operazioni disponibili ‘in circolarità’, dunque prelievi, versamenti, pagamento bollettini, ricariche PostePay, pagamento F24. La fine dei lavori e la riapertura imminente sono stati comunicati dall’amministrazione comunale gorgonzolese via sito nella giornata di ieri.

Anche il Comune, in questi mesi, è stato subissato di richieste di chiarimento e proteste per i disservizi ovvia conseguenza alla lunga chiusura della sede: "Sebbene la questione non dipenda da noi - così negli uffici comunali - abbiamo cercato di dare risposte e indicazioni ai cittadini in difficoltà". Difficoltà per privati e e aziende. E difficoltà anche per il personale dei "piccoli" uffici postali dei comuni limitrofi, da Pessano a Cassina de Pecchi a Bussero.M.A.