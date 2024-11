Tutti insieme contro la violenza. Centinaia alla marcia “Gess in run“

In marcia per dire no alla violenza cittadini e membri di associazioni, amministrazioni comunali e gruppi sportivi, di Gessate ma anche, tanti, dai Comuni di tutta la zona. Centinaia i partecipanti ieri alla nuova edizione della “Gess in run“, marcia non competitiva – a partenza e “passo“ liberi – promossa da Comune e polisportiva gessatese. Il ricavato viene sempre interamente devoluto alle attività e agli sportelli della Rete antiviolenza Viola dell’Adda Martesana. Un appuntamento ormai consolidato e ogni anno più gettonato. In “prima linea“, e a far gli onori di casa, la sindaca Lucia Mantegazza e l’amministrazione comunale, le associazioni sportive gessatesi, gruppi e associazioni impegnate nel sociale di tutta la zona. Importante, anche quest’anno, la presenza di tanti ragazzi e bambini. Alla preparazione dell’evento, nelle scorse settimane, si era dedicato il forum giovani, che sta portando avanti con i giovani gessatesi un percorso contro la violenza di genere. E un foltissimo gruppo di bambini ha marciato con il comitato genitori. La marcia si è aperta di buon mattino, con partenza libera fra le 7,30 e le 10. Un’ora di passeggiata, poi il ritrovo nel centro del paese, dove, per tutta la giornata, si sono tenute le iniziative della Festa d’autunno. Qui, a giro concluso, si sono tenute le premiazioni dei gruppi più numerosi e la consegna della somma frutto delle iscrizioni ai rappresentanti della Rete antiviolenza Viola. Partecipazione foltissima, come del resto era stata quella delle tre precedenti edizioni.

"Un no corale alla violenza – così, alla vigilia, gli amministratori organizzatori – un evento di sensibilizzazione e visibilità, ma anche un aiuto concreto alle attività della Rete, presenza preziosa". Dopo la marcia ufficiale della Rete Viola, tenutasi in ottobre nei Comuni di Segrate, Carugate, Liscate e Pozzo d’Adda, la Gess in run apre simbolicamente una seconda metà di novembre in cui, in Martesana come altrove, sono moltissime le iniziative in programma per onorare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: spettacoli teatrali, proiezioni, incontri informativi, allestimenti e addobbi a tema, letture. Sarà anche l’occasione per tracciare il bilancio conclusivo dell’attività 2024 della Rete Viola, che promette numeri importanti e significativi: in ottobre gli accessi agli sportelli antiviolenza erano già oltre duecento.