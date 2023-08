Tutela dell’ambiente Al Parco della Besozza arrivano le "guardie"

di Barbara Calderola

Adesso la grande foresta urbana ha i propri angeli custodi. Sono gli uomini dell’Aeop, l’associazione Europea operatori di polizia, dopo la firma di un accordo con la sindaca Ivonne Cosciotti vigileranno sul Parco della Besozza, 50 ettari di natura, fra Limito e la Rivoltana. Pezzo di pregio di quel Modello Pioltello protagonista poche settimane fa di un workshop di Ersaf (ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste), che ha messo al centro le buone pratiche di casa contro il cambiamento climatico e i parchi in città sono un tassello essenziale per spegnere la febbre del pianeta. Il patto agostano fra i volontari e l’Amministrazione è stato siglato "per garantire decoro e corretto utilizzo degli spazi nel nome dell’ambiente". Lotta dunque alla maleducazione e ai vandali nelle tre aree del bosco di pianura, uno dei più importanti del territorio. "La Besozza è un patrimonio inestimabile – sottolinea la sindaca - e va tutelato con ogni mezzo. È un’oasi verde dove i cittadini, non solo pioltellesi, possono trascorrere momenti di relax e praticare sport nelle palestre all’aperto. Ma è anche un luogo frequentato dalle nostre scolaresche per l’ecosistema che offre spunti interessanti di studio. La bellezza, la dignità, l’impiego di questo gioiello vanno sicuramente preservati con azioni di sensibilizzazione verso tutti gli habitué. E la collaborazione con gruppi del territorio va esattamente in questa direzione. Sono un segno della nostra attenzione alla riserva". "Abbiamo accolto con entusiasmo la disponibilità di questa nuova organizzazione – aggiunge Marta Gerli, assessora all’Ecologia – ne fanno parte persone motivate e preparate. La tutela della natura è un obiettivo costante, la sinergia con il no-profit impegnato sul tema è un vantaggio per l’intera collettività. La presenza di Aeop nel parco servirà a tutelare l’immenso patrimonio arboreo e a segnalare alla polizia locale illeciti e pericoli per una fruibilità più sicura per tutti". A coordinare le attività dei volontari sarà il presidente Costantino Carraro, è lui che ha sottoscritto l’impegno con il Comune. "Saremo al lavoro in assoluto accordo con le forze dell’ordine", spiega. La nuova partnership ribadisce il ruolo del bosco, "punto di riferimento per migliaia di frequentatori con impatto positivo non solo sull’ecosistema, ma anche sulla comunità e sulla salute dei cittadini".