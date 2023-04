Stazione Centrale, turista svedese rapinato di un orologio da 5.000 euro

Milano, 8 aprile 2023 – Ancora una rapina ai danni di un turista straniero nella zona della stazione Centrale. Un ragazzo svedese di 26 anni è stato accerchiato e minacciato in piazza Duca d'Aosta, antistante la stazione Centrale di Milano, da cinque uomini che gli hanno preso 400 euro, due telefoni cellulari e l'orologio del valore di 5mila euro.

La disavventura è accaduta intorno alle 2 della notte scorsa. Gli aggressori, secondo quanto ha raccontato agli agenti della Questura, erano di origine africana.

I precedenti

Ieri pomeriggio, proprio in piazza Duca d'Aosta, i carabinieri hanno fermato un 27enne che si allontanava di corsa, inseguito a piedi da un giovane, un turista 29enne tedesco al quale poco prima aveva strappato dal collo una catenina in oro del valore di circa 500 euro.

E sempre ieri carabinieri hanno denunciato per furto con destrezza e porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 16enne algerino, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Il giovane, ancora una volta in piazza Duca d’Aosta, aveva sottratto il cellulare dal trolley a un turista argentino 61enne, approfittando di un suo momento di distrazione.