Trentaquattro posti nei negozi Tigotà

Milano, dove ha aperto proprio store numero 45 (piazza Frattini), ma anche Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco e Varese. Sono 34 le posizioni aperte da Tigotà in tutta la Lombarda, Bassa compresa (Pavia e Cremona). Il brand che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa è arrivato a quota 169 negozi presenti nella regione. E tra le posizioni aperte che si possono consultare sul sito internet di Tigotà nella sezione “Lavora con noi“ (circoscrivendo la zona all’area geografica di interesse nella ricerca) si trovano profili differenti: dall’addetto vendita (il più gettonato) al consulente, passando dal rifornitore di scaffali. E c’è spazio anche per le assunzioni dei lavoratori in cerca di un’occupazione con i requisiti per rientrate nelle categorie protette.

"Puntiamo su questo territorio e la nuova apertura milanese rappresenta un altro importante tassello del nostro piano di sviluppo– afferma Tiziano Gottardo, Presidente di Tigotà –. Ringrazio le Istituzioni e tutti i cittadini per l’accoglienza e la vicinanza. Inaugurare una nuova filiale è sempre un momento di particolare gioia e abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmette positività".

Nello store di Piazza Frattini lavorano dieci persone, di cui sette donne con un’età media di 31 anni. Tigotà in totale conta più di 5mila collaboratori con una percentuale di quote rosa che supera l’85%. Le donne sono infatti 4.552 e le lavoratrici rappresentano 58 diverse nazionalità. Un esempio di occupazione e di modello di integrazione.

Per consultare tutte le offerte di lavoro veicolate dai centri per l’impiego della Città metropolitana:

https:www.afolmet.itofferte-lavoro