Trasporto illegale di rifiuti. Denunciato l’autista

Un’applicazione per individuare i veicoli che trasportano abusivamente rifiuti. Dopo un corso di formazione, gli agenti della polizia locale di Sesto possono ora usare un’app che li connette all’albo dei gestori ambientali. In questo modo, possono comprendere in pochi secondi se il veicolo fermato, anche cassonato, stia trasportando in modo irregolare rifiuti che poi potrebbero essere abbandonati in strada. Uno strumento preventivo per stanare e fermare gli incivili che ha dato già i suoi frutti. Martedì è scattata, infatti, la prima denuncia con il sequestro di un veicolo. Sul furgone fermato per un controllo, i ghisa hanno trovato ben 480 chilogrammi di ferraglia. La persona denunciata, oltre alle conseguenze penali per il reato commesso, dovrà sostenere anche le spese per lo smaltimento. "La tecnologia diventa al servizio del decoro: questa app è un grande passo in avanti nella lotta al fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Ora non c’è possibilità per i furbetti di inquinare - ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano -. Con questo nuovo strumento, continuiamo l’impegno per fermare gli incivili che ha già visto l’impiego delle telecamere di sorveglianza e gli interventi mirati della polizia locale anche avvalendosi di sofisticate apparecchiature". L’applicazione in uso alle pattuglie permette di comprendere immediatamente la natura del veicolo fermato. Se il mezzo non è predisposto per il trasporto rifiuti, allora scattano i controlli. "Sesto non merita gli incivili che usano la città come una discarica. Il messaggio che abbiamo lanciato è molto chiaro: stop al degrado".

Laura Lana