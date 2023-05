Trans bloccata e presa a manganellate dai vigili a Milano, il sindaco Sala: “Un fatto molto grave”

Milano, 24 maggio 2023 – Una transessuale brasiliana a terra, circondata da alcuni agenti. Uno di loro la colpisce con un manganello, un altro la rende inoffensiva con lo spray urticante. Poi, cercano di ammanettarla e lei riceve un ulteriore colpo. Sono i frame di un video che riprende un intervento della polizia locale, avvenuto questa mattina a Milano.

Stando a quanto risulta al Giorno, tutto sarebbe iniziato in zona Parco Trotter, dove la trans avrebbe infastidito alcuni bimbi e passanti fuori da una scuola. La Locale a quel punto l'avrebbe fermata - non senza fatica -, l'avrebbe caricata in auto e avrebbe cercato di portarla negli uffici di via Custodi. Nel tragitto, però, la transessuale avrebbe continuato a dare in escandescenze e avrebbe finto un malore, costringendo i ghisa a fermarsi. Poi, dopo un tentativo di fuga e dopo aver ferito due agenti a calci, sarebbe stata bloccata come si vede nel video.

Ora la Procura di Milano sta facendo accertamenti sul caso: della vicenda è stata informato il procuratore aggiunto Laura Pedio e il procuratore Marcello Viola. Sarà aperto un fascicolo di indagine.

"I vigili hanno fatto il loro dovere, evitando che quella persona potesse fare del male ai bambini di una scuola. I nostri legali sono pronti a sostenerli", ha fatto sapere il segretario del Sulpm Daniele Vincini. Due agenti sono rimasti contusi nel corso dell'intervento.

“Non è certo una bella immagine anzi è un fatto grave", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riguardo il video delle manganellate. Il primo cittadino ha proseguito “Però, per potere formalmente intervenire è necessario che la Polizia Locale faccia una relazione, nelle more di questa relazione i vigili in questione sono stati messi in servizi interni. Poi alla luce della risultato della relazione si potranno fare due cose: prender provvedimenti, come ad esempio la sospensione o anche arrivare a fare una denuncia, cosa da non escludere, da parte nostra all’Autorità Giudiziaria”. E ha concluso: “Al netto di tutto ciò mi sembra un fatto veramente grave, ma non voglio dire cose non precise e aspetto di leggere la relazione altrimenti rischierei di dare un commento generico e non posso farlo”.

Ancora più duro Pierfrancesco Majorino, ex assessore comunale e consigliere regionale. "Le immagini della donna presa a manganellate in testa dagli agenti della polizia locale a Milano sono disgustose. Qualsiasi sia il contesto e qualunque cosa sia accaduta prima di quanto filmato dal cittadino”, ha scritto su Twitter.

Dello stesso parere Onorio Rosati, consigliere regionale della Lombardia di Alleanza Verdi e Sinistra e Reti civiche: “Delle immagini inquietanti. Una aggressione nei confronti di una donna priva di giustificazione”. E ha aggiunto: “Si faccia subito chiarezza da parte del Comune di Milano e si proceda tempestivamente nei confronti dei responsabili. Secondo Rosati, bisogna “stroncare subito queste violenze. Qualsiasi eventuale reato abbia commesso quella donna non si giustifica questa violenza”.

“Intendo andare fino in fondo su questa vicenda, finché non saranno chiarite tutte le dinamiche. Gli autori di tanta violenza non pensino di farla franca”, ha detto all'Adnkronos, la senatrice dell'Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Cucchi. Commentando il video, Cucchi ha annunciato: “Porteremo il caso in Aula. Le immagini che si vedono sono gravissime e non devono lasciare indifferenti, perché usare i manganelli, soprattutto in quella maniera, è vietato”. La sorella di Stefano Cucchi - ucciso a Roma il 22 ottobre 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare - ha rincarato: “Siamo di nuovo di fronte a scene terribili che mostrano ancora una volta un accanimento, da parte di persone in divisa, contro soggetti più fragili. Il fatto che indossino una divisa non costituisce un'attenuante, semmai un'aggravante”. Per Cucchi “non devono essere fatti sconti a nessuno, occorre andare fino in fondo finché non saranno chiarite tutte le dinamiche, anche se nel video mi sembrano piuttosto evidenti”.