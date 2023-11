Tra stipendi stagnanti e affitti che volano: "Milano non è una città per chi lavora" A Milano, i prezzi delle abitazioni crescono 3 volte più velocemente dei redditi e delle retribuzioni, con una crescita del 41% dal 2015 al 2021. Le retribuzioni degli operai e impiegati sono aumentate solo del 3% e 7%. Una situazione di contraddizione per la città.