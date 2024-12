Terzo inverno di guerra. Trezzo pensa agli ucraini

Babbo Natale e l’elfo in classe a raccontare fiabe, festa grande per bambini e ragazzi delle materne e delle elementari di Trezzo che in questi giorni hanno ricevuto la visita più attesa dell’anno. Con loro anche il sindaco Diego Torri che ha portato a iscritti, insegnanti, personale e famiglie gli auguri della città. Per tutti la "Ricetta di Natale", alla base c’è "un grande cuore ricco di calore", "non cose da comprare", e la conferma della donazione del Comune per i bambini ucraini che vivono il loro terzo inverno in guerra. Un momento molto speciale che ha regalato ai piccoli l’atmosfera del periodo fra racconti e dolcetti, ma anche un pensiero per i coetanei coinvolti in un conflitto che sembra non avere fine. L’auspicio di tutti è che possano tornare presto anche loro a giocare senza più preoccuparsi delle bombe.