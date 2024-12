Territorio da scoprire. Bambini entusiasti

Sono iniziati gli incontri di “ProgEco“, la serie di iniziative dedicate agli alunni delle scuole primarie per sensibilizzarli sulla cura del territorio, alla scoperta dell’ambiente che li circonda. "C’è stato grande entusiasmo per i primi incontri, a cui ho partecipato proprio per valutare l’interesse dei nostri studenti su questi temi importanti – commenta il sindaco Rino Pruiti –. Le prime attività didattiche dal titolo “Il territorio e l’ambiente” a cura dei volontari dell’associazione “ProgEco ambiente e natura“ sono state molto seguite e partecipate. Paolo Preda, Noemi Palatella e Renato Cosco hanno proposto ai piccoli cittadini di Buccinasco l’osservazione del territorio per conoscerne fontanili, laghetti, suoli agricoli, nuclei rurali e animali, ma anche le strutture pubbliche, attraverso una mappa colorata studiata per essere la base di un gioco interattivo che ha coinvolto gli alunni nella ricerca dei tesori ambientali".

Dopo gli incontri organizzati al plesso di via Mascherpa, i volontari si sono spostati alla scuola primaria Primo Maggio. All’interno del progetto di educazione ambientale, i volontari di ProgEco hanno proposto nuovamente l’apprezzato gioco con la mappa del territorio, alla scoperta delle bellezze della città e dei luoghi più caratteristici. Infine, gli esperti hanno visitato le classi terze della scuola Maria Ravizzini.

"Entusiasti, partecipi e preparati, gli alunni, insieme ai volontari, hanno anche lavorato sulla segnaletica stradale – conclude il sindaco Pruiti –, hanno imparato chi chiamare in caso di necessità di soccorsi e, attraverso un plastico articolato, hanno capito cosa accade in caso di terremoto, frane, alluvioni e valanghe. Inoltre, hanno avuto la possibilità di pormi tante domande, soprattutto in tema di ambiente e sostenibilità, dimostrando interesse per questo argomento e per il proprio territorio. Un’esperienza utile e divertente per i bambini che sicuramente replicheremo".