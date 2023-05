Tangenzialina sí o no via al referendum

Tangenzialina a Sant’Agata, sí o no: e il Comune lancia il sondaggio-referendum. Riguarda il possibile inserimento di un vecchio progetto di circonvallazione della frazione nel Pgt in fase di elaborazione. Sarà "aperto" sino al prossimo 8 giugno: il voto è "riservato" ai residenti della frazione, maggiori di sedici anni. Gli appuntamenti: all’ufficio segreteria comunale, al mercato della frazione, il prossimo 27 maggio, dalle 9 alle 11, domenica 4 giugno sul sagrato della chiesa dalle 10.30 alle 12 e i prossimi giovedì, alle 10 alle 12, al Mulino Dugnani. Il sondaggio riguarda l’ipotesi di "rispolverare", nel Pgt in via di stesura, un progetto di tangenziale dell’abitato santagatese, che fu elaborato anni fa e poi accantonato. Pochi chilometri utili a deviare il traffico passante e pesante dalla via xxv aprile. C’è, ovviamente, un retroscena. Non è sopita l’eco delle polemiche dopo l’istituzione del senso unico proprio sul vialone centrale della frazione, che, all’altezza della chiesa parrocchiale, devia il traffico passante in arrivo dalle provinciali su vie interne. Due petizioni contro il nuovo assetto viabilistico erano state promosse un mese fa. "Le due questioni, senso unico e tangenziale - tiene a precisare il sindaco Elisa Balconi (nella foto) - non sono in realtà in relazione l’una con l’altra. Il nuovo senso unico è alla fine di una fase sperimentale al termine della quale faremo delle valutazioni. La tangenzialina è una possibilità. Dato che opere come questa hanno un impatto, abbiamo pensato alla consultazione. Se vincessero i favorevoli la inseriremmo fra le previsioni di Pgt, per poi passare a una eventuale fase operativa". L’annuncio del "referendum" non ha mancato di suscitare qualche polemica. "Intanto, per essere precisi - chiosa fra gli altri il consigliere pd Andrea Parma - i “residenti di Sant’Agata” non esistono. Ci sono i residenti di Cassina de’ Pecchi di cui Sant’Agata fa parte. Detto questo: ma come si fa a indire una consultazione senza un progetto? Dovrei ”votare” un disegno pubblicato su Facebook? Sembra uno scherzo". Monica Autunno