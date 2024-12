"Strategie sofisticate importi al rialzo. Più rischi durante le feste"

"L’aumento dei casi con importi significativi rappresenta un dato preoccupante, suggerendo un possibile cambiamento nelle strategie criminali e una crescente sofisticazione delle frodi". Beatrice Rubini (nella foto), executive director della linea Mister Credit di Crif, società che cura l’Osservatorio, raccomanda la massima attenzione. "Poiché il numero di casi rimane elevato, è essenziale che imprese e consumatori mantengano alta la guardia, adottando strumenti di protezione e comportamenti sicuri per tutelare i propri dati e prevenire danni economici. Durante il periodo delle festività di fine anno, caratterizzato da un forte incremento degli acquisti online, è ancora più importante prestare attenzione all’uso dei propri dati personali e finanziari per ridurre i rischi. Non smetteremo mai di ribadire quanto l’educazione finanziaria sia fondamentale per difendersi dai criminali informatici".

Simone Capecchi, executive director di Crif, sottolinea "le trasformazioni nel fenomeno delle frodi creditizie". "I criminali – spiega – puntano a importi più elevati e prendono di mira nuove forme di finanziamento come il “buy now pay later“ (compra ora, paga dopo), utilizzando strumenti e tecniche di attacco sempre più sofisticate. In questo contesto per le banche e gli istituti finanziari diventa essenziale adottare un approccio alla prevenzione che faccia leva su tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e i big data analytics. Soluzioni integrate nei processi di origine e gestione del credito non solo aiutano a contrastare le frodi, ma contribuiscono a preservare la fiducia dei clienti e la stabilità del sistema finanziario". L.B.