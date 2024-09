Sport e sorrisi con la corsa a ritmo libero

Manca poco alla terza edizione della Run for inclusion, la corsa non competitiva che ciascuno è libero di percorrere al proprio ritmo: correndo, camminando o spinti sulla sedia a rotelle. Un percorso lungo 7.24 chilometri, a simboleggiare l’impegno contro le discriminazioni 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Il via domenica 22 settembre alle 10: partenza e arrivo all’Arco della Pace.

Presentata ieri a Palazzo Marino, la Run for inclusion è ideata da Uniting Group e patrocinata dal Comune di Milano. "È un punto fermo del palinsesto sportivo - sottolinea l’assessora allo Sport Martina Riva - che incarna i valori di inclusione e sostenibilità". Confermata la presenza di numerose associazioni, come Pane Quotidiano e Fondazione Libellula. Testimonial d’eccezione Jo Squillo. "Impegnarsi con il sorriso è sempre stato il mio motto di vita. Oggi, correndo insieme, abbiamo il potere di cambiare le cose".T.F.