Spiderman in visita ai reparti di pediatria dell’Asst Nord Milano

"La magia c’è, ma non si vede: è quella cosa che se chiudi gli occhi e ti lasci andare rende tutto più bello. Sono proprio loro a insegnarla, i bambini". Parla così Mattia Stortini, dopo una giornata da supereroe tra i reparti di pediatria dell’Asst Nord Milano. Ha indossato il costume di Spiderman e ha portato un momento di gioia e supporto ai piccoli ricoverati, rallegrando le ore che passano tra visite e controlli medici. L’Uomo Ragno ha così giocato con i bambini, letto qualche fumetto con loro, colorato gli album da disegno, battuto il cinque e donato un po’ di superpoteri. "Ringrazio l’azienda sanitaria per avermi ospitato con questa iniziativa", ha commentato Mattia che ha ricevuto gli applausi anche delle famiglie dei piccoli malati. Intanto, ieri è partito il progetto di continuità assistenziale pediatrica di sabato per la fascia 0-14 anni. Il servizio è attivo ogni sabato dalle 14 alle 19, telefonando al numero unico 116117 che fornirà le indicazioni necessarie. La.La.