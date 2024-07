Contro la sosta selvaggia a Milano? Il Comune piazza dei tronchi nelle zone da proteggere

Nel dettaglio, nel tratto di via Cadore compreso tra via Anfossi e via Bezzecca, sono stati messi oltre a 14 tronchi, anche dieci paletti dissuasori e sei panchine. Dopo via Aselli e via Cadore, il prossimo intervento, del tutto analogo, riguarderà il parterre alberato di via Gabriele d’Annunzio, che costeggia la Darsena.

“Con questi progetti pilota restituiamo alle cittadine e ai cittadini spazi pubblici fino ad ora utilizzati in modo improprio e al contempo preserviamo le radici degli alberi dei parterre, troppo spesso sottoposte a stress anche a causa dei parcheggi irregolari – spiega l’assessora comunale al Verde e all’Ambiente, Elena Grandi –. Inoltre ridurremo la costipazione del suolo rendendolo nuovamente drenante. Infine, utilizzando come dissuasori i tronchi dei nostri alberi, diamo loro una nuova vita, alimentando così il concetto dell’economia circolare. Dopo questi primi interventi nel Municipio 3 e nel Municipio 4, diffonderemo il progetto anche in altri parterre alberati della città”.