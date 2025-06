"Sospendere le relazioni con Netanyahu"

"Anche il Comune di Milano e la Regione Lombardia, proprio come hanno deciso di fare l’Emilia-Romagna, la Puglia e la città di Bologna, dovrebbero interrompere ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del Governo di Israele". Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, condividendo le prese di posizione annunciate dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a fronte di quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e nel resto della Palestina e in considerazione del procedimento avviato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Stessa richiesta è stata inviata al sindaco Giuseppe Sala e alla maggioranza di centrosinistra da Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde: "Il Comune di Milano interrompa le relazioni istituzionali con il Governo di Israele come ha fatto Bologna. E voti la mozione che ho presentato per aderire alla manifestazione di Roma del 7 giugno per Gaza. Netanyahu ha oltrepassato ormai il limite della decenza umana".

Gi.An.