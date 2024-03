Sos dagli States e intervento della polizia. Salvata una donna di 38 anni in zona Isola

I messaggi alla famiglia negli Stati Uniti. La richiesta di aiuto alle autorità americane e la comunicazione immediata alla polizia italiana. L’intervento e il salvataggio. Così nella notte tra domenica e lunedì, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura sono riusciti a scongiurare il tentativo di suicidio di una trentottenne statunitense, che voleva lanciarsi dalla finestra di un appartamento al primo piano di uno stabile in zona Isola. L’allarme, inoltrato in via Fatebenefratelli dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, ha generato l’intervento degli agenti delle Volanti, che sono riusciti ad afferrare la donna prima che si lanciasse dalla finestra. La trentottenne è stata portata in ospedale e sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio.