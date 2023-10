Solaro, uomo trovato sanguinante in un parcheggio con una ferita d’arma da fuoco

Era per strada, vicino a un parcheggio, l’addome ricoperto di sangue a causa di un proiettile. È stato trovato così un uomo di origini magrebine in via Cinque Giornate, nel comune milanese di Solaro. Aveva un ferita d’arma da fuoco ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda dai soccorritori del 118.

Non è chiara la dinamica dei fatti e sul posto stanno indagando i carabinieri. La zona dove l’uomo è stato trovato è una di quelle interessate dalla ormai annosa piaga dello spaccio boschivo nel Parco delle Groane. Per questo gli investigatori non escludono che il magrebino sia stato aggredito da persone che hanno a che fare con lo spaccio di droga.