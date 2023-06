Sogni d'estate", Cinisello Balsamo si anima con spettacoli, musica e teatro"

Un programma di appuntamenti per tutte le età animerà le serate estive da mercoledì al 23 luglio. "Sogni d’estate" si muoverà nei diversi luoghi della città con la partecipazione di attori, scrittori e cantastorie, illustri personaggi in abiti d’epoca, quartetti d’archi e dj, acrobati e giocolieri. A fare da palcoscenico saranno alcune delle piazze più frequentate e le cornici più suggestive, come le ville storiche con i loro parchi, mentre le protagoniste indiscusse saranno l’arte e la cultura nelle diverse forme espressive. "Un invito a vivere la città, a uscire la sera per lasciarsi stupire dall’offerta delle tante associazioni e compagnie, che regaleranno ore spensierate e sorrisi, ma anche nuove esperienze e conoscenze, a chiunque desideri unirsi a questa carovana di musica, teatro, poesia", commenta l’assessore alla Cultura Daniela Maggi. Apre il calendario lo spettacolo “Paff…bum” dedicato a Lucio Dalla (nella foto): la civica scuola di musica renderà omaggio al cantautore mercoledì alle 21 nella Sala degli specchi di Villa Ghirlanda. La sera successiva, sempre alle 21, nel parco della residenza storica torneranno i conti Silva che, impersonati dagli attori dell’associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda, accompagneranno i visitatori in una passeggiata notturna. Venerdì Villa Casati Stampa ospita il Quartetto Archimia con la sua sperimentazione musicale “Vivaldi on the rock”, mentre domenica lo spettacolo “Leggende” incanterà grandi e piccoli con racconti, fuoco e arti circensi. L’1 luglio alle 19 l’area feste di via De Ponti ospiterà la festa de Il Pertini Radio. L’8 luglio nell’arena Brunelleschi ci sarà lo spettacolo dedicato a Gianni Rodari “A sbagliar le storie…si vedono le stelle”. Il 14 luglio torna una produzione teatrale de Gli Incamminati con “BiograVIE - a spasso per le viTe della città”, mentre il 15 luglio la nuova piazza sopraelevata della Crocetta vedrà la performance di percussioni “La musica e il cerchio”, che farà sperimentare anche il pubblico. Si chiude il 23 luglio con “Il pifferaio di Hamelin“, gioco interattivo per bambini. Laura Lana