Slot, gratta e vinci e scommesse nel 2023 giocati 98 milioni di euro

Il gioco d’azzardo è una piaga che non risparmia il Sud Milano. In un contesto più generale, che stima la presenza di 18 milioni di giocatori in Italia, nel 2023 a San Giuliano sono stati bruciati 98 milioni di euro tra slot machine, gratta e vinci e scommesse sportive. Importi che, nello stesso anno, sono stati pari a 55 milioni di euro a San Donato e 46 milioni a Peschiera Borromeo. "E il costo sociale, inestimabile, è elevatissimo: crisi familiari, perdita di lavoro, attività illegali, debiti, usura". Ad affermarlo sono i rappresentanti del Decanato locale, che comprende le comunità cattoliche di San Donato, San Giuliano, Peschiera Borromeo, Mediglia e Pantigliate. E che il 20 gennaio porterà a San Giuliano lo spettacolo "Gran Casinò", un monologo contro la ludopatia. La piéce della compagnia "Itineraria teatro", recitata da Fabrizio de Giovanni e presentata nel 2017 anche alla Camera dei Deputati, andrà in scena al Movie Planet. Ad assistere alla rappresentazione saranno, in mattinata, i ragazzi delle scuole di San Giuliano, mentre la replica delle 20.30 è aperta a tutti gli interessati (previa prenotazione). L’evento è organizzato in accordo col Comune e la sezione locale del Rotary club, con l’obiettivo di fare informazione e sensibilizzazione. "Nel condurre un lavoro di analisi delle fragilità del territorio - spiega Giuliana Negroni, segretaria dell’Assemblea sinodale del decanato locale -, abbiamo ritenuto importante approfondire la piaga della dipendenza da gioco d’azzardo, che colpisce le nostre comunità, impostando un percorso informativo e formativo". In quest’ottica s’inserisce lo spettacolo Gran Casinò, "per dire no a ogni forma di gioco d’azzardo, anche a quello legale, perché questo cancro sociale smetta di propagarsi".Alessandra Zanardi