Sky apre le porte agli studenti delle superiori

Osservare il dietro le quinte degli studi di Sky, incontrare i professionisti del settore, lavorare con le tecnologie più avanzate per la creazione di contenuti audiovisivi: tutto ciò sarà possibile grazie a Sky Up Academy Studios, il nuovo progetto che permetterà agli studenti di vivere un’esperienza unica e di realizzare un contenuto giornalistico multimediale con il supporto degli specialisti di Sky.

I nuovi spazi dedicati all’iniziativa sono stati inaugurati ieri, negli studi di Milano Santa Giulia, dall’amministratore delegato di Sky Italia Andrea Duilio, insieme a Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture. "Sarà un’esperienza formativa, ma anche divertente, che permetterà ai ragazzi di esprimere il proprio potenziale creativo", ha dichiarato Varetto.

Il progetto si suddivide in tre esperienze. Gli alunni potranno visitare il centro di produzione, le regie, le redazioni e gli studi televisivi, e parteciperanno a un incontro di orientamento professionale nel quale conosceranno le figure lavorative di una tech & media company. Per un giorno potranno poi vestire i panni di montatori, registi ed editor, lavorando con telecamere professionali e green screen, per creare un contenuto giornalistico multimediale originale. Il servizio, da registrare e montare negli studi di Sky, sarà su un tema a scelta fra cambiamento climatico, valori dello sport, alimentazione sana e sostenibile. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle superiori - al terzo, quarto e quinto anno - già iscritti a Sky Up The Edit, un progetto che mira a sviluppare le loro competenze digitali. Per partecipare, i docenti dovranno fare richiesta per la propria classe compilando il form su myskyup.sky.it.