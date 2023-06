Silvio Berlusconi e la scuola dai salesiani, tra disciplina e leggerezza: “Aiutava i compagni per qualche caramella”

Milano – Ricordava sempre con orgoglio di essere stato "un ex allievo salesiano". Nelle aule e nei cortili dell’Istituto Sant’Ambrogio di via Copernico, a un passo dalla stazione Centrale, Silvio Berlusconi ha studiato dal 1947 al 1955 diplomandosi al liceo classico. Il suo migliore amico? Fedele Confalonieri, che incontrò per la prima volta a 12 anni proprio ai Salesiani.

Berlusconi restò sempre legato alla sua scuola e si iscrisse all’Unione ex allievi di don Bosco di Milano: sulla tessera recuperata tra i cimeli, la numero 273, con tutta probabilità risalente agli anni Ottanta, alla voce professione si legge “industriale“. E l’indirizzo di casa è quello di Villa San Martino ad Arcore.

Com’era, lo studente Silvio Berlusconi? Alcuni anni fa Giulio Colombo, un suo ex compagno, raccontò che "faceva i suoi compiti in fretta e poi aiutava i compagni in cambio di caramelle e monete da 50 lire". La generosità e il fiuto per gli affari si vedevano già. E se il “cliente“ non prendeva almeno la sufficienza, "restituiva quanto avuto". Così lo fidelizzava. Ancora: "era un ragazzo di un’intelligenza inquieta, uno che non indugiava sulle cose più del necessario e subito passava ad altri interessi".

Tra le mura di via Copernico imparò la disciplina ma anche la leggerezza. Meglio, a "stare sempre allegro": in questo, secondo Don Bosco, il fondatore dei Salesiani, consiste "la santità". E l’Unione ex allievi ha scelto un’altra frase di Don Bosco nella lettera scritta a lui il mese scorso, rallegrandosi per il suo ritorno a casa dopo il periodo di ricovero: "La gioventù è una condizione di spirito". "La nostra piccola comunità ha il desiderio di farle sentire il suo affetto in quanto parte integrante di questa famiglia".

E ora l’associazione in lutto si rivolge alla famiglia di Berlusconi, "ci stringiamo ai suoi cari con affetto – fa sapere il presidente Federico Oriani – nel ricordo di Silvio che, prima della sua multiforme e prestigiosa carriera ha trascorso gli anni giovanili e ha compiuto gli studi classici all’Istituto salesiano Sant’Ambrogio di via Copernico".