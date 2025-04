Si ribalta con l’auto: si salverà

Grave incidente ieri mattina intorno alle 7.15 in via Gran San Bernardo, nei pressi della rotatoria con la ex provinciale 35 dei Giovi. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate, verosimilmente a causa di una mancata precedenza. Ad avere la peggio è stata l’auto condotta da un 37enne (nella foto), che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorsi inviati dal 118 di Milano. L’uomo, una volta estratto dall’auto, è stato medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni, inizialmente apparese critiche, sono migliorate una volta giunto in ospedale. È stato ricoverato in codice giallo. Sono intervenuti anche i mezzi meccanici per rimuovere i veicoli incidentati e ripristinare la sede stradale. Nessun problema per la viabilità, complice la giornata festiva e il traffico ridotto. Raffica di incidenti sulle tangenziali milanesi tra il giorno di Pasqua e ieri. Il più grave all’altezza di Gaggiano con una ragazza d 26 anni finita in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Mas.Sag.