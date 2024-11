Sfratto rinviato per Luna e i suoi due bambini

Sfratto rinviato di due mesi e nuova casa per Luna, madre di due figli di 8 e 10 anni, ieri mattina a Rho. Alla donna, con uno sfratto per finita locazione e già assegnataria di un alloggio popolare in corso Europa, l’ufficiale giudiziario ha concesso altri due mesi per completare le pratiche amministrative e fare il trasloco. "Sono contenta che mi abbiano concesso il tempo necessario e ringrazio chi mi ha aiutato in questi mesi", racconta la donna. Ieri mattina infatti, in via Mascagni, davanti alla palazzina dove abita la famiglia, Luna non era da sola. Il Sicet (Sindacato inquilini casa e territorio) e lo Sportello sociale per il diritto alla casa di Sos Fornace, hanno organizzato un presidio con tanto di striscioni per chiedere il rinvio dello sfratto. "Con la nostra mobilitazione e l’impegno delle istituzioni siamo riusciti a trovare una soluzione per Luna - commenta Giacomo Manfredi, responsabile Sicet di Rho - l’emergenza abitativa nel rhodense è un problema che va affrontato per questo ribadiamo la nostra richiesta al Comune di istituire un tavolo con le parti sociali e le associazioni del terzo settore per affrontare il tema e promuovere politiche abitative per garantire a tutti il diritto alla casa".

Roberta Rampini