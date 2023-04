Sette rapine a mano armata in un mese: due arresti nel Milanese

Avevano preso di mira una catena di negozi di articoli per la casa e l'igiene personale mettendo a segno una serie di rapine a mano armata in diversi di punti vendita nelle province di Milano e Monza. Due uomini, di 42 e 50 anni, residenti a Cormano e Paderno Dugnano, sono stati arrestati dai carabinieri.

In particolare, secondo i militari dell’Arma, avrebbero compiuto 7 in un mese sempre nei punti vendita della stessa catena a Desio, Garbagnate Milanese, Milano, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Senago. Nei vari colpi i due sono riusciti ad impossessarsi di un bottino complessivo pari a circa 5.300 euro. Per entrambi è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini dei carabinieri di Desio e di Sesto San Giovanni hanno ricostruito le rapine anche attraverso l'analisi dei varchi stradali e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali. Il modus operandi era sempre il medesimo: un rapinatore armato di pistola entrava nel negozio obbligando i dipendenti a svuotare le casse, mentre l'altro lo aspettava fuori, a bordo di un'auto. I due erano già stati arrestati in flagranza, la prima volta, dopo una rapina commessa a Muggiò il 23 gennaio scorso.