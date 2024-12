Sesto, riaprirà il 7 gennaio la Casa delle associazioni

La Casa delle associazioni riaprirà il 7 gennaio. "Annunciamo con grande soddisfazione la riapertura diurna, dopo un periodo di chiusura della segreteria – sottolinea il sindaco –. Questo spazio fondamentale sarà ancora più un punto di riferimento per tutte le associazioni del territorio, offrendo non solo spazi dedicati per riunioni ed eventi ma anche attività di informazione". Da gennaio, lo spazio sarà presidiato e pienamente operativo, con nuove opportunità per le associazioni di usufruire di ambienti accoglienti e funzionali. "Salvatore Romano, presidente della Consulta delle associazioni – ancora dal Comune –, ha lavorato con determinazione per raggiungere questo traguardo". "Questa riapertura è una vittoria per tutte le associazioni sestesi – commenta Romano –. La Casa delle associazioni è molto più di un edificio: è un luogo di condivisione, di crescita e di confronto. Ringrazio gli uffici che si sono impegnati concretamente affinché questo spazio tornasse a vivere anche grazie al presidio della segreteria. Siamo pronti a sfruttare al meglio questa opportunità, rafforzando la collaborazione tra associazioni e comunità". La Casa delle associazioni sarà aperta con orario 8.30-12.30 e 14-17.30 dal lunedì al giovedì e il venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30.