Sesto lotta contro le discariche e i proprietari maleducati di cani

Il Comando della polizia locale di Sesto San Giovanni ha avviato un servizio, che viene effettuato anche in abiti civili, per contrastare l’abbandono di rifiuti e il fenomeno dei cani lasciati liberi senza guinzaglio. Grazie all’uso delle telecamere sul territorio sono già stati individuati e sanzionati diversi cittadini, che si sono resi responsabili di alcuni scarichi abusivi sulle strade o a ridosso dei giardini pubblici. L’obiettivo è di riuscire a individuare anche coloro che agiscono nelle aree che non sono coperte dal sistema di videosorveglianza. Il servizio sperimentale è già partito. Nelle ultime giornate gli agenti hanno operato con successo, sanzionando sei conduttori di cani senza guinzaglio, una persona pizzicata mentre abbandonava i rifiuti, un soggetto che bivaccava oltre a varie violazioni al codice della strada.La.La.