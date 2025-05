Sesto, lavori per la nuova Oriani. La scuola primaria si rifà il look

Dopo appena dieci anni, si deve intervenire di nuovo sulla scuola Oriani, che verrà di fatto riqualificata da cima a fondo grazie ai fondi europei. Nel 2015, dopo la rimozione della vecchia copertura, era stato installato un nuovo tetto in lamiera con un sottostante isolamento termico e rifatte le facciate con un nuovo isolamento a cappotto. In questi giorni, saranno avviati i lavori per riqualificare la scuola elementare con un investimento complessivo di 5.800.000 euro.

L’edificio tra via Buozzi e via Monte San Michele si prepara a una trasformazione significativa grazie a un importante risanamento conservativo. "Dopo la Marzabotto, la Forlanini e l’asilo nido Savona, parte anche l’atteso cantiere della Oriani. Tra risorse del Pnrr e comunali abbiamo destinato un totale di 16.600.000 euro ai plessi per permettere ai nostri bambini e studenti di frequentare scuole più sicure e sostenibili", ha dichiarato il sindaco Roberto Di Stefano. L’intervento prevede "l’abbattimento dell’attuale plesso allo scopo di realizzare un adeguamento totale dell’edificio sotto molteplici aspetti, sia da punto di vista sismico e strutturale sia dal punto di vista di efficientamento energetico. Anche gli spazi interni verranno completamente riorganizzati, assicurando così un ambiente più sicuro, moderno e funzionale". Tra le opere previste ci sono la posa di un cappotto esterno e la sostituzione degli infissi con nuovi serramenti in pvc, elementi che contribuiranno a migliorare l’isolamento termico. Inoltre, tutte le finiture interne saranno rinnovate attraverso nuove pavimentazioni. La nuova elementare del rione Vittoria sarà anche senza barriere architettoniche: il rifacimento dell’impianto ascensore consentirà infatti un accesso più agevole a tutti gli utenti della scuola, migliorandone l’inclusività.

"L’intervento sulla scuola Oriani rappresenta un passo significativo per la città di Sesto San Giovanni, dimostrando l’impegno nel garantire strutture funzionali ed efficienti anche dal punto di vista energetico - ha concluso Di Stefano -. Con la conclusione dei lavori, gli studenti e il personale scolastico potranno usufruire di spazi rinnovati, più confortevoli e che risponderanno pienamente agli standard di sicurezza e sostenibilità attuali".