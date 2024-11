Riccardi

Non siamo mai stati seguaci del pessimismo. Neppure ottimisti di maniera. Soprattutto quando i due termini si riferiscono a sensazioni utilizzate per combattere l’avversario. Anche demonizzandolo. L’astensionismo alle urne è il risultato della disaffezione politica. Che, come viene presentata, ha l’aspetto emaciato di chi, non digerendo bene, perde slancio e forza di volontà. Cadendo nella malattia del secolo. La depressione favorita quando si assiste giornalmente a riprese televisive su distruzioni morali e materiali. Guerre, atti malavitosi, fenomeni atmosferici per cambiamenti climatici. Stiamo entrando nel buio più fitto dal quale non si esce.

Non si intravede la luce nel tunnel. Ancora lungo da percorrere nella oscurità sempre più buia. Come uscire dal labirinto mancando a Teseo il filo di Arianna? Nel mondo, in particolare in Italia, catastrofi di ogni tipo ci hanno colpito duramente. Ma ci siamo sempre rialzati. Vichianiamente seguaci della teoria sui ricorsi storici, siamo convinti che il tempo attuale presenti caratteristiche peculiari assai diverse dal passato. La conclusione delle guerre mondiali, pur con la presenza di tante regionali, sembrava aver aperto un’èra di sviluppo senza fine, in una globalizzazione mercantile che consentiva a beni di vario genere di raggiungere ogni dove. Anche laddove la fame padroneggiava. Perché invece sono emerse tante pericolose sabbie mobili? Pur bombardati da notizie, molte “fake“, si è perso il senso culturale nel giudicare pensando. Siamo diventati consumatori indotti a scegliere dalla pubblicità, quella più accattivante. Perché moda e variabile indipendente nelle scelte. Serve il ritorno alla passione politica, senza ideologie obsolete o scomparse. Basti ricordare l’insegnamento latino del cum grano salis e sine ira et studio. L’incentivo al fare la migliore medicina per credere nel futuro.