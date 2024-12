Seicento posti sotto l’albero

Eurointerim, agenzia per il lavoro, ricerca 600 profili professionali in Lombardia, da inserire nelle aziende attive nelle province di Cremona, Mantova, Brescia, Bergamo e Milano. Natale è alle porte e continuano le ricerche di personale: per chi cerca il primo impiego o una nuova prospettiva professione ecco le molteplici offerte sotto l’albero. In tutto, le opportunità da cogliere in Lombardia sono 600. Soltanto in provincia di Brescia si contano oltre 200 offerte per operai, uomini e donne: cablatori di quadri elettrici, carpentieri saldatori, gruisti, verniciatori, addetti stampaggio, carrellisti e controllo qualità. In provincia di Bergamo si aggiungono oltre 100 posti di lavoro per operai chimici, manutentori, assemblatori. In provincia di Cremona e Mantova la ricerca riguarda soprattutto operai generici, piegatori, rettificatori, carrellisti, magazzinieri. Milano offre una grande scelta nell’impiegatizio, contabili, commercialisti, addetti paghe e in produzione magazzinieri, autisti, elettricisti.

In Lombardia l’agenzia ha filiali a Brescia città (via Cassala e via Corsica), Verolanuova (piazza Andrea Celesti), Vestone (piazza Perlasca) e Paratico (via Garibaldi); a Brusaporto (via Ticino), Villongo (via Kennedy) e Verdellino (corso Europa) in provincia di Bergamo; a Bulgarograsso (via Ferloni) nel Comasco; a Busto Arsizio nel Basso Varesotto (via Milazzo); a Casalmaggiore (via Cavour) e Castelleone (via Bressanoro) in provincia di Cremona; a Milano città (via Statuto) e in provincia a Pessano con Bornago (via Ada Negri); a Suzzara (via Marangoni) nel Mantovano.