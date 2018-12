Milano, 31 dicembre 2018 - Paura, nella notte tra domenica e lunedì, a Segrate, dove numerosi cittadini sono stati svegliati da una forte esplosione. Erano circa le 5.30, quando alcuni ladri hanno fatto saltare in aria la cassa continua dell'Unes di via Amendola. I banditi hanno usato una bomboletta di gas acetilene, prima di allontanarsi. A parte i danni alla cassa, però non ci sono stati feriti. Il bottino ammonterebbe a circa 6mila euro.

