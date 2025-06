Scuola satellite cinque seggi in via Lurani

Cinque seggi elettorali ancora in via Lurani 10, nella "Scuola Satellite", che ha ospitato anche per quest’anno scolastico l’elementare "Papa Giovanni XXIII". Come per le Europee 2024, anche per i referendum 2025 i bressesi votanti nelle sezioni 10, 11, 12, 13 e 14, oggi e domani, non dovranno recarsi nel plesso scolastico di via Bologna 38 ma appunto in quello comunale di via Lurani, dove sono state allestite le rispettive urne di voto. Ma sarà, comunque, l’ultima volta per questi residenti che abitano nella zona cittadina compresa tra il centro storico e il quartiere di sud-ovest, in quanto nelle prossime settimane estive proprio le aule della elementare "Papa Giovanni XXIII" faranno ritorno nella sede di via Bologna, trovando un edificio completamente ristrutturato e rinnovato. In poche parole, i seggi saranno aperti da stamattina nella "Scuola Satellite" di via Lurani; da luglio, invece, scatteranno le procedure di trasloco verso via Bologna 38. G.N.