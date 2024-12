Sculture di ghiaccio a Sesto. Chi vince il Mondiale va all’Olimpiade culturale

Arriva a Sesto, in piazza Petazzi dal 13 al 15 dicembre, il Campionato mondiale di sculture di ghiaccio. Chi alzerà la coppa della vittoria si qualificherà per la gara che si terrà in occasione dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. "Il World Ice Championship 2024 è un concorso tra scultori di ghiaccio nazionali e internazionali che realizzeranno dal vivo vere e proprie opere d’arte su blocchi di ghiaccio di misura 100x50x25 del peso di 120 chili l’uno - annuncia il sindaco Roberto Di Stefano -. Siamo orgogliosi di ospitare questo evento con il contributo di Regione Lombardia".

Dodici scultori di ghiaccio di fama internazionale, provenienti da tutto il mondo, trasformano i blocchi di ghiaccio in meravigliose opere d’arte e lavoranno sotto gli occhi del pubblico con scalpelli, martelli, motoseghe e altri strumenti di incisione per dare vita a magici capolavori di ghiaccio, creazioni uniche e suggestive. "Come ogni gara che si rispetti, verrà proclamato il vincitore, che si qualificherà per la gara di Milano-Cortina 2026, un programma multidisciplinare, plurale e diffuso di promozione dei valori olimpici e paralimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport", aggiunge Di Stefano. Il concorso sarà preceduto da una dimostrazione delle loro abilità il 13 dicembre in piazza di Lombardia e sarà arricchito da una mostra di elaborati delle scuole sul tema Olimpiadi: opere dedicate al fair play e ai valori dello spirito olimpico, realizzate dagli studenti della elementare Galli e della media Breda. L’inaugurazione è domani alle 18 a Villa Mylius in largo Lamarmora: l’esposizione sarà visitabile fino al 18 dicembre. "Gli obiettivi del progetto sono diversi: offrire ai cittadini un evento di caratura internazionale, altamente attrattivo per la qualità dello spettacolo dal vivo che offre grazie all’abilità degli artisti nazionali e internazionali. E catalizzare l’attenzione su un evento che si propone di far parte del palinsesto delle Olimpiadi della Cultura legate alle Olimpiadi Invernali del 2026". Tra gli italiani, in piazza Petazzi, gareggiano Marco Torrisi e Lorenzo Mazzella. Gli spettatori potranno anche votare la loro scultura preferita: oltre al premio della giuria di esperti, infatti, gli scultori riceveranno anche un premo del pubblico. Partner dell’iniziativa è l’Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio, che ha 25 anni di esperienza e una lunga tradizione di successi in competizioni internazionali. Il presidente Amelio Mazzella è una figura di spicco nel panorama mondiale del settore, ha creato opere monumentali in diverse parti del mondo e ha partecipato a gare olimpiche. Il primo World Ice Art Championship si è svolto nel 1999 a Monte Procida.