Scrittori immortali in città Rassegna itinerante fra racconti e musica

di Laura Lana

Dopo il recital su Giorgio De Chirico, realizzato da Mino Manni per l’inaugurazione della mostra a Villa Ghirlanda, ora sarà la volta di un viaggio attoriale e musicale fra i grandi autori della letteratura italiana. La rassegna si intitola "Novecento", si aprirà stasera e racconterà in modo inedito le figure di Italo Calvino, Giovanni Verga, Luigi Pirandello e Carlo Emilio Gadda. "Saranno quattro incontri, narrati e musicati, per vivere altrettanti autori, che sono stati protagonisti del secolo scorso in una chiave diversa dal solito - spiega l’assessore alla Cultura Daniela Maggi -. Ancora una volta Cinisello si conferma un punto di riferimento in ambito culturale e questo fine settimana sarà ricco di eventi di ogni tipo e di grande qualità". La manifestazione sarà anche itinerante. "Per questa iniziativa abbiamo voluto coinvolgere quattro importanti e anche suggestive sedi cittadine", sottolinea Maggi.

Si comincia stasera alle 21 all’auditorium "Falcone e Borsellino" del centro culturale Il Pertini con "Le città invisibili: Italo Calvino". In scena andrà un concerto-spettacolo con la musica originale di Irina Solinas e la regia e interpretazione di Christian Poggioni. Un omaggio nel centenario della nascita di Calvino, per un racconto inedito come un viaggio visionario. Il 20 aprile, la sala degli specchi di Villa Ghirlanda Silva ospiterà il nuovo recital con Mino Manni, voce recitante accompagnata dalla musica del violino di Silvia Mangiarotti. "La terra trema: Giovanni Verga" fa rivivere lo scrittore verista, scomparso nel 1922, attraverso alcune delle sue novelle più rappresentative come "Vita dei campi" e "Novelle rusticane", il tutto con le note di Bach, Schumann e altri compositori. La terza serata sarà il 27 aprile: in Villa Casati Stampa torneranno Christian Poggioni, voce recitante, e Irina Solinas al violoncello, che interpreteranno "Io sono figlio del caos: Luigi Pirandello", con un’introduzione e un commento del filosofo e storico Mario Porro. L’ultimo incontro si svolgerà al Museo di Fotografia Contemporanea giovedì 4 maggio: in programma c’è "La Milano di Carlo Emilio Gadda". Il 130esimo anniversario della nascita dell’ingegnere della letteratura sarà celebrato ancora una volta con Christian Poggioni e Irina Solinas. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.