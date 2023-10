Milano, Marta Di Nardo è scomparsa da due settimane: per i vicini è morta

È scomparsa da due settimane Marta Di Nardo, una donna di 60 anni che vive da sola in un appartamento in via Pietro da Cortona, nella zona orientale di Milano. Il figlio, che abita fuori dal capoluogo lombardo, non ha sue notizie dal 5 ottobre e ne ha denunciato la sparizione ai carabinieri il 9 ottobre.

La donna risiede in una casa popolare Aler e in passato ha avuto problemi di salute mentale e di ludopatia ed è stata in cura presso un Centro psico-sociale e aveva pochissimi rapporti coi familiari. Il suo cellulare risulterebbe irraggiungibile dallo scorso 5 ottobre.

Negli ultimi tempi, i vicini di casa hanno notato un continuo via vai di persone dal suo appartamento e alcuni di loro sono convinti che sia morta o che sia stata uccisa.