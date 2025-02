Scappa all’alt della polizia locale. Inseguito da viale Certosa al Qt8. Il motociclista cade e viene preso

Ormai non fa quasi più notizia, anche se la tendenza si sta facendo preoccupante. Non passa giorno senza che ci sia notizia di un inseguimento delle forze dell’ordine a un’auto o a un motorino che non si è fermato all’alt. L’ultimo episodio di una serie che non sembra avere fine risale alle 2 della scorsa notte in viale Certosa. Stando a quanto ricostruito, un equipaggio della polizia locale ha intimato l’alt a un ventiduenne egiziano in sella a uno scooter, ma il giovane nordafricano ha ignorato i ghisa e ha proseguito la corsa, svoltando a sinistra in viale Serra e proseguendo in direzione piazza Stuparich.

Davanti all’Allianz Cloud, ha svoltato a destra e si è infilato in via Salmoiraghi verso il quartiere Qt8, ma dopo poche centinaia di metri il motorino è rovinato a terra, all’incrocio con via Lovere. Il ragazzo, illeso, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato subito bloccato dai vigili guidati dal comandante Gianluca Mirabelli: in tasca aveva un coltellino, alcuni grammi di hashish e circa 350 euro in banconote di vario taglio. Portato in via Custodi per le procedure di identificazione, il ventiduenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di droga e possesso ingiustificato di un’arma da taglio. Come detto, il caso che abbiamo appena ricostruito non è che l’ennesimo delle ultime settimane. Venerdì mattina, un ventiquattrenne marocchino e un complice non identificato hanno saltato l’alt di una pattuglia delle Volanti in via Bazzi angolo viale Toscana e sono scappati per tre chilometri, prima di schiantarsi contro un’auto parcheggiata in via San Dionigi.

Il conducente è stato fermato e ammanettato: dagli accertamenti in banca dati è emerso che in passato il ventiquattrenne era stato controllato in più occasioni con Fares Bouzidi e Ramy Elgaml, protagonisti dell’inseguimento del 24 novembre terminato in maniera tragica con lo schianto del TMax in via Quaranta e la morte del passeggero. Andando a ritroso, lo scorso 13 febbraio, i poliziotti dell’Upg hanno arrestato per resistenza un ventenne egiziano e denunciato per ricettazione un diciassettenne italiano, intercettati su una Panda rubata in via Giordani e inseguiti tra rossi bruciati e pericolosi zigzag nel traffico fino in largo Gelsomini. Il 5 febbraio, sempre gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura hanno bloccato due ventunenni italiani dopo una fuga di un paio di chilometri in zona Quarto Oggiaro.

Altri quattro episodi sono a cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio: da corso San Gottardo a piazza XXIV Maggio, da viale Bianca Maria a via Imbonati. Tutti per fortuna senza feriti né tra i fuggitivi né tra gli inseguitori.