“Non ha avuto ruolo attivo nella vendita della barca Unica”: archiviazione per Daniela Santanché

Milano – Il gip di Milano Angela Minerva ha archiviato la posizione della ministra del Turismo Daniela Santanché indagata in concorso, insieme ex compagno Canio Mazzaro (giudicato separatamente) per una presunta sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte legato alla vendita di una barca.

Nel provvedimento il giudice evidenzia come "l'indagata non avesse avuto un ruolo attivo nell'acquisto e, quindi, nella successiva vendita dell'imbarcazione"