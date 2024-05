Sangiuliano, peccato. Il Sant’Angelo cambia e saluta il ds Pogliani

Ha concluso il campionato con una sconfitta ininfluente dalla Sammaurese, il Sangiuliano City che la prossima stagione però potrà riprovare l’assalto ai professionisti, cosa invece riuscita quest’anno al Carpi. Nel girone D della serie D la classifica per i gialloverdi prima dell’ultima giornata non aveva più nulla da chiedere, dopo la rincorsa effettuata dal penultimo posto a zone più tranquille, con un ottavo posto a quota 44 punti, sotto la guida di mister Andrea Ciceri. Immediatamente a ridosso Fanfulla e Sant’Angelo che si sono affrontate proprio nell’ultimo turno, terminando il match del derby lodigiano a reti inviolate. Il guerriero di mister Fabio Andolfo si è piazzato così al nono posto, facendo registrare anche in questo caso una salvezza tranquilla. Obiettivo raggiunto pure dal Sant’Angelo guidato da Vincenzo Scarpa. I rossoneri barasini si sono attestati a 41 punti, in decima posizione, evitando in questa maniera le zone più calde della graduatoria. Il Sant’Angelo per quanto riguarda la nuova stagione non si avvarrà invece più del direttore sportivo Eros Pogliani (nella foto), con il quale come è stato comunicato dalla società, è stato risolto il rapporto in maniera consensuale e pertanto si attende un nuovo ds che dovrà disegnare la squadra per il prossimo campionato.L.D.F.