Sanga: Toffali è pronta. Riecco la croata Cicic

Prosegue la rivoluzione in casa Sanga Milano. Dopo tanti anni con un nucleo compatto che ha lungamente inseguito la Serie A, fino a disputarla negli ultimi mesi, ora la società “orange“ ha deciso di cambiare assetto per la nuova stagione, nella quale vuole puntare a una veloce risalita dalla Serie A2.

Due certezze rimangono: Franz Pinotti in panchina e Susanna Toffali capitana della squadra. Dopo la prima fase del mercato, che ha portato Moroni, Zelnyte, Tibè e Allievi, ora la squadra si è completata con altri tre colpi di mercato, formando così a tempo di record la squadra per la prossima stagione. Si tratta di Federica Merisio, Alice Nori e Karmen Cicic. Proprio quest’ultima rappresenta un ritorno in maglia Sanga, visto che la croata ci giocò già nella stagione 2020-21. "Sono contenta perché ho la sensazione di tornare a casa", dice Cicic. "Milano ha un posto speciale nel mio cuore. Mi aspetto una stagione in cui saremo molto competitive e con questa squadra potremo raggiungere grandi risultati. Penso che sulla carta siamo una squadra seria e tosta, e non ci dobbiamo porre limiti ai traguardi da raggiungere".

Federica Merisio, giovanissima playmaker classe 2003, è cresciuta al Geas e ha giocato nelle ultime stagioni a Empoli proprio in A2. Sotto le plance, Alice Nori, vera e propria regina della A2, ha vinto il campionato nelle ultime tre stagioni, prima con Crema e recentemente con Villafranca. Ora l’obiettivo del Sanga è che a maggio 2025 possa festeggiare anche con le milanesi.

Sandro Pugliese