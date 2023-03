San Siro sempre più rebus Niente vincolo fino al 2025 Ma i 70 anni del 2° anello possono salvare il Meazza

di Massimiliano Mingoia Il futuro dello stadio di San Siro è sempre più un rebus. Nelle ore in cui Milan e Inter sembrano aver accantonano il progetto di costruire insieme un nuovo impianto di fianco al Meazza e puntano a realizzare le loro arene nell’area dell’Ippodromo La Maura, nel caso dei rossoneri, e in un terreno di proprietà del gruppo Cabassi a Rozzano, nel caso dei nerazzurri, ecco arrivare le parole della neosoprintendente milanese ad Archeologia, Belle arti e Paesaggio Emanuela Carpani sul futuro della Scala del calcio, che – secondo la Carpani – potrebbe essere sottoposta a vincolo nel 2025, a 70 anni dalla fine della realizzazione del secondo anello del Meazza. Parole pronunciate al termine di un incontro della soprintendente con il sindaco Giuseppe Sala a Palazzo Marino. Parole che chiariscono il quadro normativo e rendono ancor più complicata la realizzazione del progetto rossonerazzurro nell’area di San Siro. Sì, perché i club puntavano a costruire il nuovo impianto nell’area attualmente occupata dal parcheggio e dal parco dei Capitani proprio di fianco al Meazza, che, una volta realizzato il nuovo stadio, avrebbe dovuto essere demolito per lasciare spazio a un distretto sportivo e commerciale. Ma fino al 2026 la Scala del...